Ферстаппен назвал слабые стороны болида рекордсмена в Формуле-1

Действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») рассказал о слабых сторонах лучшего болида нынешнего сезона «Королевских гонок».

«Конечно, у нашей машины в этом году были слабые стороны. Вспомните, как плохо мы выглядели в Сингапуре. Да и вообще на городских трассах у нас были проблемы, как, например, в Лас-Вегасе.

На медленных участках у нас явно не было преимущества. Кроме того, RB19 плохо реагировала на кочки и бордюры. Так что да, к следующему году надо прибавить в этих аспектах», – приводит слова Ферстаппена GPblog.

Напомним, в сезоне 2023 года «Ред Булл» победил во всех этапах сезона за исключением Гран-при Сингапура, в котором победителем стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. «Ред Булл» установил рекорд по количеству побед одной команды в отдельно взятом сезоне.

Отметим, что Ферстаппен стал трёхкратным чемпионом Формулы-1 после сезона-2023.