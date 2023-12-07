Вольф и Хорнер перестали здороваться за руку после Гран-при Абу-Даби 2021 года

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о своём коллеге из «Ред Булл» Кристиане Хорнере. По словам Вольфа, в последний раз друг другу руки они жали в 2021 году перед гонкой Гран-при Абу-Даби.

«Дружба? Последний раз мы жали друг другу руки, возможно, в 2021 году, перед гонкой Абу-Даби. Но не признать достижения конкурента я не могу. Я уважаю то, чего достигла команда «Ред Булл», — приводит слова Вольфа GPBlog со ссылкой на oe24.at.

Напомним, Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал чемпионом Формулы-1 сезона-2021. На Гран-при Абу-Даби голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.