Перес: Формула-1 не должна проводить гонки ради гонок

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес выступил с критикой календаря Формулы-1, посетовав на высокую интенсивность гонок в конце чемпионата и постоянные перелёты по локациям на разных сторонах планеты.

«Конечно, думаю, что последняя часть сезона была более напряжённой, чем в прошлые годы, учитывая перемещения туда и обратно. Количество гонок на пределе не только для пилотов, но и для всех механиков. Расписание действительно должно стать более эффективным и стараться учитывать интересы всех в этом мире. Меня больше всего беспокоят механики.

Считаю, что нам нужно убедиться в том, что мы продолжаем работать и не проводим гонки ради гонок. Уровень их проведения по-прежнему очень важен для получения уверенности в том, что мы продолжаем идти по восходящему пути», — приводит слова Переса Racingnews365.

Отметим, что в сезоне-2024 будет проведено 24 этапа, в рамках которых состоится 24 Гран-при и шесть спринтерских гонок.