Хорнер объяснил обстоятельства совместной фотографии с Вольфом

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил совместную фотографию с боссом «Мерседеса» Тото Вольфом, на которой заклятые враги на трассе обнимаются друг с другом, будучи в хорошем настроении.

«Считаю, что в конце концов должно быть уважение. То, чего достигла команда «Мерседес» за период своего доминирования, было феноменальным, и они по-прежнему остаются фантастически сильной командой.

Мы провели отличный год и нечасто видели «Мерседес», так что это просто момент в конце сезона. Должно быть уважение. Гонки должны ограничиваться пребыванием на трассе», — сказал Хорнер в интервью Sky Sports.

В сезоне-2023 «Ред Булл» занял первое место в Кубке конструкторов, превзойдя по очкам «Мерседес», расположившийся на втором месте более чем в два раза.