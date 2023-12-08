Отец Ферстаппена рассказал, как Макс реагирует на критику

Йос Ферстаппен, экс-пилот Формулы-1 и отец трёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, ответил, что ощущает его сын, когда сталкивается с критикой и непринятием со стороны болельщиков.

«На самом деле ему всё равно. Я думаю, что семья и все в паддоке знают, насколько хорошо Макс справляется со своим делом. То, что думают люди, не имеет большого значения», — сказал Ферстаппен-старший в интервью Formule1.

Напомним, Макс Ферстаппен на доминирующем болиде «Ред Булл» одержал 19 побед в 22 гонках сезона-2023. На многих трассах болельщики встречали его на подиуме гулом и свистом. Из этапов, где собирается фан-база 26-летнего гонщика, можно отметить континентальные европейские этапы, которые проходят летом: домашний для Ферстаппена Гран-при Нидерландов, домашний для «Ред Булл» Гран-при Австрии и Гран-при Бельгии.