Сьюзи Вольф сделала заявление о расследовании ФИА

Сьюзи Вольф, исполнительный директор женской Формулы и жена босса «Мерседеса» в Формуле-1 Тото Вольфа, высказалась о расследовании ФИА по причине нарушений правил конфиденциальности. Вольф заявила, что она будет искать причину запущенной кампании и в чьих она была интересах.

«Когда я вчера увидела заявление ФИА, опубликованное вчера вечером, моя реакция была следующей: «На этом всё?» На протяжении двух дней в отношении меня публично, а также на закрытых встречах звучали инсинуации, но никто из ФИА прямо не обращался ко мне.

В ходе неуспешных нападок вы могли нанести сопутствующий ущерб кому-то другому в попытке дискредитировать лично меня, но я слишком усердно работала, чтобы моя репутация ставилась под вопрос в ненайденном пресс-релизе.

Как вид спорта мы проделали большой путь. Я невероятно благодарна за единогласную поддержку команд Формулы-1. Я работала с огромным количеством талантливых женщин и мужчин в Формуле-1 и в ФИА, которые от всего сердца посвящали себя спорту.

Однако произошёл этот инцидент, в котором не было прозрачности и учёта. Я столкнулась с интернет-абьюзом по поводу моей работы и моей семьи. Я не позволю себе отмалчиваться, пока не найду того, кто запустил эту кампанию и ввёл СМИ в заблуждение. То, что произошло на этой неделе, просто нехорошо. Как спорт мы должны требовать и получать лучшее», — написала Вольф в обращении в своих социальных сетях.