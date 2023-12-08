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Тото Вольф высказался о закрытом расследовании ФИА

Тото Вольф высказался о закрытом расследовании ФИА
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался от лица команды о закрытом разбирательстве со стороны ФИА, которое было связано с возможным обменом конфиденциальной информацией между боссом «Мерседеса» и его женой Сьюзи Вольф, которая является исполнительным директором женской Формулы.

«Мы осознаём, что в события этой недели значительный вклад внесли медиа. На сегодняшний день мы находимся в юридическом контакте с ФИА. Мы ожидаем полной прозрачности о причинах того, что произошло и почему. Так же мы обозначили все наши права. Мы надеемся на ваше понимание и не будем пока что ничего официально комментировать, и мы решим этот вопрос в установленном порядке», — приводит слова Вольфа официальный сайт «Мерседеса».

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