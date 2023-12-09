Tesla Cybertruck не переворачивается даже при боковом ударе

Компания Tesla продолжает раскрывать особенности своего новейшего продукта — электропикапа Cybertruck. Ранее автомобиль продемонстрировал свои скоростные характеристики и мощность силовой установки, в его кузов стреляли из лука и огнестрельного оружия, а кроме того Cybertruck прошёл тест на устойчивость к перевороту.

Права на видео принадлежат Tesla. Полностью посмотреть видео вы можете на YouTube-канале Tesla.

Илон Маск заявил, что пикап от Tesla за счёт панелей из нержавеющей стали у Cybertruck жёсткость на кручение выше, чем у McLaren P1. Устойчивость к переворотам машине обеспечивают низкий центр тяжести, а также ширина машины, которая в зависимости от комплектации составляет у Cybertruck от 2 до 2,4 метра.

Напомним, Tesla Cybertruck будет поставляться в трёх комплектациях. Самая доступная — с приводом лишь на заднюю ось — стоит около $ 61 тыс. Версия с полным приводом обойдётся покупателю в $ 80 тыс., а самый мощный Cybertruck — 845-сильный Cyberbeast с тремя электромоторами — стоит $ 100 тыс.

Отметим, что Cyberbeast многих удивила своей мощностью. На презентации Tesla представила ролик, на котором Cybertruck опережает Porsche 911, перевозя в прицепе ещё один такой же Porsche, а кроме того новинка опережала на дистанции в четверть мили электрический Hummer и Lamborghini Urus стоимостью вдвое дороже.