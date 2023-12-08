Один из претендентов на победу на ралли «Дакар» выбыл до старта

Победить «Дакара»-2018, австрийский гонщик Маттиас Валькнер, представляющий команду «КТМ», не сможет принять участие в легендарном ралли-рейде в 2024 году. Валькнер восстанавливается после полученной на тренировке травмы левой ноги.

Как сообщает официальный сайт команды «КТМ», 5 декабря во время тренировки Валькнер упал со своего мотоцикла, в результате чего сломал большеберцовую и малоберцовую кость, а также повредил голеностоп. Дальнейшее восстановление Валькнер планирует провести в Австрии.

Помимо Валькнера, травму также получил его напарник по «КТМ» Кевин Бенавидес, однако сообщается, что он будет готов к началу соревнований. Старт ралли «Дакар»-2024 назначен на 5 января, ожидаемая дата окончания — 19 января. В пятый раз подряд ралли примет Саудовская Аравия.