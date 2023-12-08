Президент ФИА бен Сулайем получил сотрясение мозга

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем недавно получил сотрясение мозга после падения. Об этом сообщает журналист Формулы-1 Скотт Митчел в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, президенту ФИА оказали помощь в больнице и он сейчас находится на пути к окончательному выздоровлению. При этом Сулайем планирует присутствовать на гала-церемонии ФИА в роли человека, который будет вручать призы.

Отметим, что многие СМИ и известные люди в Формуле-1 недовольны действиями бен Сулайема. Среди причин недовольства президентом ФИА называются его сексистские высказывания, слова о возможном возвращении скандального гоночного директора Майкла Маси и расследование, которое ФИА начала в связи с возможной утечкой информации от руководителя одной из команд.