Ральф Шумахер раскритиковал календарь Формулы-1 сезона-2024

Бывший немецкий пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о календаре Формулы-1 сезона-2024. Ральф намекнул на то, что новый график может стать проблемой для гонщиков.

«24 Гран-при на следующий год – это слишком много. В конце этого сезона главной проблемой стал график Гран-при Лас-Вегаса – я не знаю никого, кто бы не заболел или не простудился после этой поездки. Это было уже слишком. И я надеюсь, что в руководстве это понимают», – приводит слова Шумахера F1News.

Ранее стало известно о том, что в календаре Формулы-1 сезона-2024 будет 24 этапа, на которых состоится 24 Гран-при и шесть спринтерских гонок. При этом календарь сезона-2023 состоял из 23 этапов. Но Гран-при Эмилии-Романьи был отменён из-за наводнения.