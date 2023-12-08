Льюис Хэмилтон подверг критике действия ФИА в отношении Сьюзи Вольф

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о расследовании Международной автомобильной федерации (ФИА) в отношении Тото и Сьюзи Вольф, которое недавно было прекращено. Хэмилтон остался недоволен действиями ФИА.

«Неделя оказалась трудной. Я расстроен тем, что в ФИА попытались поставить под сомнение честность одной из самых невероятных женщин-руководителей в нашем спорте — Сьюзи Вольф, не задавая вопросов и не имея никаких доказательств, а потом вдруг принесли извинения. Это просто неприемлемо. Мы постоянно боремся за то, чтобы повысить разнообразие и инклюзивность, но похоже, что в руководстве ФИА есть люди, которые каждый раз, когда мы пытаемся сделать шаг вперёд, пытаются отбросить нас назад. Это нужно изменить», – цитирует Хэмилтона журналист Эндрю Бенсон в своих социальных сетях.

Напомним, ранее Международная автомобильная федерация изучала возможный конфликт интересов, связанный с положением Тото Вольфа (исполнительный директор «Мерседеса») и его жены Сьюзи Вольф (управляющий директор «Академии Ф-1).