Хэмилтон остался недоволен выбором Баку в качестве места для церемонии награждения ФИА

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался недоволен решением Международной автомобильной федерации (ФИА) провести Гала-церемонию в столице Азербайджана Баку.

«Мне правда нравится Баку, это красивое место, но у меня в голове вопрос, думала ли ФИА насчёт экологии: сюда прилетело так много людей, сама федерация находится в Париже, так что было бы проще просто остаться там.

Но тут красивое место, мы проведём вечер все вместе, отметим достижения прекрасных людей, работающих в нашем спорте, увидим потрясающих гонщиков, с которыми я не пересекался по ходу года», – приводит слова Хэмилтона Crash.net.

Отметим, что с 2019 года церемония награждения ФИА проводится в Европе — Париж, Женева и Болонья. Баку впервые выступил в качестве города-организатора мероприятия.