Макс Ферстаппен ожидает ужесточения конкуренции в 2024 году

Трёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ожидает ужесточения конкуренции в сезоне-2024.

«На самом деле, вряд ли можно получить что-то лучшее, чем то, чего мы достигли. Но я думаю, что дело не всегда в попытке выиграть 20 гонок, а в том, чтобы просто попытаться найти способы стать лучше как пилоту, так и болиду.

Если мы действительно улучшим болид и сможем снова бороться за чемпионство, но выиграем только 10 гонок – это нормально. Конкуренция вокруг нас была совершенно разная: в один уикенд нам противостояла одна команда, а в другие недели — другая команда.

Ожидаю, что в следующем году люди многому научатся благодаря новым правилам в регламенте и, естественно, все станут намного ближе друг к другу», – приводит слова Ферстаппена Racingnews365.