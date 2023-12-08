Хорнер оценил успехи Ферстаппена в сезоне-2023

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о достижениях гонщика команды Макса Ферстаппена.

«Он продолжает прогрессировать и поднимать планку. Единственное повреждение машины, которое он заработал в этом году, — это выезд из гаража в Сильверстоуне, когда он задел стену передним антикрылом. Это просто феноменально: вершины, которых он достиг, стабильность, некоторые гонки, даже несмотря на трудности после старта с конца решётки после проблем в квалификации. Просто здорово видеть, как он работает с командой, являясь её лидером», — цитирует Хорнера RacingNews365.

Напомним, на счету Ферстаппена наибольшие количество и процент побед в сезоне — 19 из 22 и 86,4%. Кроме того, Макс выиграл 10 Гран-при подряд и стал единственным гонщиком, который выиграл три раза в одной стране в рамках одного сезона (Майами, Остин и Лас-Вегас).