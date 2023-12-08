Пиастри стал новичком года в автоспорте

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри на Гала-церемонии Международной автомобильной федерации (ФИА) получил награду новичку года в автоспорте.

С 2019 года церемония награждения ФИА проводится в Европе — Париж, Женева и Болонья. Баку впервые выступил в качестве города-организатора мероприятия.

Отметим, что в дебютном сезоне Формулы-1 22-летний Пиастри набрал 97 очков, тем самым заняв девятое место в личном зачёте пилотов. При этом австралийский пилот помог «Макларену» завоевать четвёртое место в Кубке конструкторов по итогам сезона-2023.

Напомним, Пиастри является чемпионом младших серий Формулы. В 2020 году австралийцу покорилась Формула-3, а в 2021-м – Формула-2.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию Гала-церемонии ФИА в столице Азербайджана Баку.