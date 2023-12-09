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Хэмилтон: мы начали год по сути с прошлогодней машиной

Хэмилтон: мы начали год по сути с прошлогодней машиной
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги сезона-2023 на ежегодной Гала-церемонии Международной автомобильной федерации в Баку (Азербайджан).

«Для всех это был очень длинный сезон. Все ждут перерыва, но вместе с тем мы очень упорно работаем, чтобы стать сильнее в 2024 году. «Ред Булл», Макс и Чеко проделали невероятную работу в этом году, они подняли планку очень высоко, но мы должны верить, что сократим отставание.

Спасибо моей команде: ни разу за сезон мы не сдавались, хотя начали год по сути с прошлогодней машиной — это было не хорошо, ей не было здорово управлять бóльшую часть года, но мы не сдавались. И это вдохновляло меня. Напоследок хочу пожелать всем счастливого Рождества и Нового года в кругу семьи», – сказал Хэмилтон на Гала-церемонии ФИА.

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