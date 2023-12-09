Расселл: уверен, что предстоящей зимой мы добьёмся успехов

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о работе команды в межсезонье Формулы-1.

«Думаю, в прошлом году было сложнее управлять нашим автомобилем.

Как и многие команды, мы смогли добиться некоторых серьёзных улучшений, но наши зимние разработки застали нас врасплох.

Мы выбрали неправильное направление. Мы допустили несколько ошибок, и это стало очевидно, как только мы выехали на трассу в Бахрейне. Вступая в третий сезон, я уверен, что мы не будем допускать те же ошибки.

Я уверен, что предстоящей зимой мы добьёмся хороших успехов, и сейчас мы ищем то, что может нам помочь. Но, в конце концов, всё относительно, и мы не знаем, что приготовят наши соперники», — приводит слова Расселла Racingnews365.