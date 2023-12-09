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Эксперт назвал главного конкурента «Ред Булл» в следующем сезоне

Эксперт назвал главного конкурента «Ред Булл» в следующем сезоне
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Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт назвал команду, которая сможет составить конкуренцию «Ред Булл» в следующем сезоне.

«Кто станет главным соперником «Ред Булл»? Это должна быть команда, у которой есть пилоты с правильным менталитетом. Думаю, это «Феррари». В последние годы у них несколько раз была машина, которая, вероятно, могла и должна была выиграть чемпионат, но по разным причинам этого так и не произошло. В прошлом в «Мерседесе» сумели собрать всё воедино, сейчас это получилось у «Ред Булл».

Вассёр – действительно хороший бизнесмен, он любит гонки, у него есть правильный настрой для этого, и похоже, что он движется в верном направлении. Но у него впереди ещё много работы над соревновательной частью, если они действительно собираются победить Макса Ферстаппена. В любом случае, пока «Ред Булл» и Макс всё ещё имеют небольшое преимущество», — приводит слова Херберта PlanetF1.

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