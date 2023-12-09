Пиастри: в Катаре я проиграл Ферстаппену, который накануне напился

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился интересной историей о нидерландском гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Мы с Максом разговаривали перед выходом на подиум после гонки в Катаре. Поэтому я знал, что проиграл пилоту, который накануне вечером напился.

Но Ферстаппена можно было понять, ведь он выиграл титул чемпиона. Я на его месте поступил бы точно так же», – рассказал Пиастри в подкасте Eff Won with DR.

Макс Ферстаппен досрочно завоевал чемпионский титул в минувшем сезоне Формулы-1, став трëхкратным чемпионом мира. Нидерландский гонщик обеспечил себе победу в общем зачёте пилотов по итогам спринта в рамках Гран-при Катара и на воскресную гонку выходил уже в статусе чемпиона мира.