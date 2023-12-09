Эксперт назвал ошибку, из-за которой «Феррари» лишилась нескольких титулов

Известный британский журналист Питер Виндзор назвал ошибку руководства «Феррари», которая, по его мнению, стоила команде нескольких титулов.

«Было бы здорово увидеть Макса Ферстаппена в составе «Феррари», не так ли? Если бы только у владельцев «Феррари» хватило ума нанять Эдриана Ньюи восемь, семь или шесть лет назад и заплатить ему два миллиарда или сколько угодно, они бы вернули обратно все свои деньги и, возможно, даже больше, потому что они выиграли бы уже четыре или пять чемпионатов.

Со стороны «Феррари» было глупо этого не сделать. На самом деле, более чем глупо, потому что Эдриан заставил остальные команды выглядеть дураками. Если бы он перешёл в «Феррари», нет никаких сомнений в том, что они выиграли бы несколько чемпионатов. Наверное, Макс пошёл бы туда с ним», — рассказал Уиндзор на своём YouTube-канале.

Отметим, что Эдриан Ньюи занимает пост главного технического директора «Ред Булл».