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Бригада механиков «Макларена» получила сертификат от Книги рекордов Гиннесса

Бригада механиков «Макларена» получила сертификат от Книги рекордов Гиннесса
Lando Norris
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Бригада механиков команды «Макларен» получила признание своей работы от Книги рекордов Гиннесса. Напомним, на Гран-при Катара сезона-2023 механиком удалось выполнить пит-стоп, на который заехал Ландо Норрис, за 1,80 секунды. Это время стало лучшим не только в сезоне, но и во всей истории Формулы-1, за что достижение было включено в Книгу рекордов Гиннесса, а бригада награждена памятным сертификатом.

Фото: Официальный X (ранее Twitter) команды «Макларен»

Отметим, что до этого рекорд принадлежал бригаде Макса Ферстаппена, который, выступая за «Ред Булл» на Гран-при Бразилии в 2019 году, совершил остановку за 1,82 секунды. Ему также принадлежат ещё два быстрейших времени из пяти лучших в истории. Также в топ-5 отметилась бригада «Ред Булл», обслужившая Александера Албона на Гран-при Португалии в 2020 году.

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