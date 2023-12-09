Риккардо назвал единственного пилота, поддержавшего его во время трудностей в «Макларене»

Австралийский гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо поделился воспоминаниями об этапе карьеры, который он провёл в «Макларене», и заявил, что в сложные для него времена получил неожиданную поддержку со стороны бывшего напарника, четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля.

«Он регулярно брал трубку, проявлял заботу, навещал меня и вёл себя так, как это сделал бы настоящий друг. Наличие таких друзей невероятно важно, но это не так распространено в командах, представленных на стартовой решётке.

Мы хорошо ладим с пилотами, но не на таком возвышенном уровне. Некоторые жесты внимания, которые он проявлял по отношению ко мне, были в некотором смысле неожиданными», — сказал Риккардо в подкасте Beyond The Grid для официального сайта Формулы-1.