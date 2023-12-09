«Мы перестали быть командой юниоров». Гендир «Альфа Таури» — о новой стратегии развития

Генеральный директор «Альфа Таури» Питер Байер высказался о статусе своей команды по отношению к «Ред Булл», заявив, что они не планируют оставаться «Командой Б» и приглашать в качестве пилотов двух юниоров.

«Мы определённо не будем «Командой Б». Однако мы всё равно попытаемся выполнить одну из стратегических директив по программе развития юниоров, но сделаем это немного другим образом.

Мы не будем соревноваться двумя юниорами: у нас всегда будет один опытный гонщик, который будет брать под свою опеку молодого гонщика и поможет ему развиваться», — сказал Байер в интервью Racingnews365.

В сезоне-2023 за «Альфа Таури» выступали Даниэль Риккардо и Юки Цунода, которым в концовке чемпионата удалось вывести свою команду на восьмое место в Кубке конструкторов.