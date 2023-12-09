Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мы перестали быть командой юниоров». Гендир «Альфа Таури» — о новой стратегии развития

«Мы перестали быть командой юниоров». Гендир «Альфа Таури» — о новой стратегии развития
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Альфа Таури» Питер Байер высказался о статусе своей команды по отношению к «Ред Булл», заявив, что они не планируют оставаться «Командой Б» и приглашать в качестве пилотов двух юниоров.

«Мы определённо не будем «Командой Б». Однако мы всё равно попытаемся выполнить одну из стратегических директив по программе развития юниоров, но сделаем это немного другим образом.

Мы не будем соревноваться двумя юниорами: у нас всегда будет один опытный гонщик, который будет брать под свою опеку молодого гонщика и поможет ему развиваться», — сказал Байер в интервью Racingnews365.

В сезоне-2023 за «Альфа Таури» выступали Даниэль Риккардо и Юки Цунода, которым в концовке чемпионата удалось вывести свою команду на восьмое место в Кубке конструкторов.

Материалы по теме
«Ред Булл» и «Альфа Таури» могут сломать Формулу-1. Власти верят, что этого не будет
«Ред Булл» и «Альфа Таури» могут сломать Формулу-1. Власти верят, что этого не будет
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android