Сайнс согласился, что «Феррари» сможет сократить отрыв до «Ред Булл» в новом сезоне

Испанский пилот Карлос Сайнс согласился с мнением журналиста, что «Феррари», набирая ход к концу сезона-2023, вполне может побороться с доминирующим «Ред Булл» в предстоящем сезоне.

«Думаю, что догнать «Ред Булл» — реалистичная цель. Сможем ли мы это сделать? Только время покажет, но я думаю, что в команде считают это возможным, потому что у нас есть вера, что это произойдёт. «Макларену» ведь удалось сделать несколько шагов вперёд по ходу сезона. Я вполне уверен, что «Феррари» по силам сделать то же самое во время зимнего перерыва.

Я доверяю нашей команде, есть трассы, на которых мы завоёвывали поул-позиции, обгоняя «Ред Булл» на 0,3 секунды. Просто нужно сделать болид более сбалансированным», — приводит слова Сайнса RaceFans.