Зак Браун: Даниэль Риккардо не навязывал борьбу Ландо Норрису

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался об изменениях, которые произошли в команде после того, как на место Даниэля Риккардо пришёл его соотечественник Оскар Пиастри. Браун также сравнил уровень австралийцев с Ландо Норрисом.

«Я не думал о том, чтобы Пиастри привнёс что-то новое, но в последние сезоны напарник Ландо Норриса не навязывал борьбу на постоянной основе. Кстати, приятно видеть, что Даниэль успешно выступает за «Альфа Таури», потому что он отличный парень и выиграл первую гонку для меня.

Однако я считаю, что Оскар держит Ландо в напряжении. Думаю, преимущество заключается в том, что у них одинаковый вкус в гоночных болидах, поэтому нам легко постоянно получать от них обратную связь.

Последнее, чего можно желать, — это двух пилотов, один из которых говорит, что у болида недостаточная поворачиваемость, а другой говорит, что поворачиваемость избыточная. Считаю выгодным, что в нашей команде два очень быстрых и техничных пилота, оба из которых молодые, но один ещё и опытный», — заявил Браун в подкасте Track Limits.