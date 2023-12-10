Брандл объяснил, почему Гран-при Лас-Вегаса запомнился ему больше всего в сезоне-2023

Бывший пилот Формулы-1, а ныне гоночный обозреватель Мартин Брандл по завершении сезона-2023 поделился воспоминаниями о Гран-при Лас-Вегаса, который проводился в городе впервые с 1982 года.

«Помню, как стоял рядом с трассой во время второй свободной практики в 3:45 по местному времени. Мимо меня проносились болиды Формулы-1, а на трибунах не было никого. Честно говоря, в тот вечер я подумал, что гонка провалится и уикенд будет ужасным.

Однако, поскольку трасса оказалось столь быстрой и скользкой, было аж 82 размена позициями, шесть раз сменился лидер, и я действительно осознал, что этот Гран-при, который по телевизору мог выглядеть даже лучше, удался. В целом мы увернулись от пули в четверг, а в субботу прошла потрясающая гонка», — сказал Брандл Sky Sports.