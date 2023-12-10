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Льюис Хэмилтон не забрал приз с церемонии ФИА и отдал его незнакомцу

Льюис Хэмилтон не забрал приз с церемонии ФИА и отдал его незнакомцу
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8 декабря в Баку состоялась ежегодная Гала-церемония Формулы-1, на которой пилотам и другим участникам «Королевских гонок» вручались различные награды. Британский пилот Льюис Хэмилтон, получивший одну из памятных статуэток, решил её не забирать и отдать незнакомому человеку по имени Нихад Несирли, о чём тот рассказал в своих социальных сетях.

«Я был вчера на Гала-церемонии. Льюис Хэмилтон отдал мне этот приз и ушёл. Теперь приз у меня дома», — написал Несирли в соцсети X (ранее Twitter), приложив фотодоказательство.

Отметим, что Хэмилтон также высказывал недовольство местом проведения Гала-вечера. В 2024 году аналогичное мероприятие пройдёт в столице Руанды.

«Чемпионат» вёл прямую онлайн-трансляцию торжественного мероприятия.

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