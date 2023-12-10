Шарапова: поражена количеством спонсорских мероприятий, в которых участвовует Хэмилтон

Прославленная российская теннисистка Мария Шарапова сравнила интенсивность соревнований в теннисе и в Формуле-1, заявив, что была удивлена большим количество медийных мероприятий, в которых на Гран-при Майами принял Льюис Хэмилтон.

«Считаю, что у вас в Формуле-1 может быть больше возможностей, потому что и в гольфе, и в теннисе турниры очень длинные. За год ты проводишь примерно 19-20 турниров, а когда не участвуешь в турнире, то тренируешься. Таким образом, давление постоянно присутствует и помимо расписания соревнования, также есть другие обязанности.

Во время Формулы-1 Льюис Хэмилтон делает очень многое перед гонкой. Я была в Майами и видела некоторые спонсорсие мероприятия, в которых он участвовал, — я просто не могла поверить в такое количество событий и интервью. Как у него вообще получается просыпаться и выполнять свою работу, когда он тратит столько энергии? Это просто доказывает, что этот человек — звезда и не устанет побеждать. Особенным его делает и то, что ему приходится нести ответственность», — сказала Шарапова на подкасте Armchair Expert