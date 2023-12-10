Экс-пилот Ф-1 Альберс: Хорнер хочет управлять «Ред Булл» в одиночку, без Хельмута Марко

Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Альберс высказался о борьбе за власть в «Ред Булл» между руководителем команды Кристианом Хорнером и советником Хельмутом Марко. Альберс также подчеркнул, что у ключевых лиц команды возникают противоречия о положении Даниэля Риккардо и Серхио Переса в «Альфа Таури» и «Ред Булл».

«Хорнер сфокусирован только на том, чтобы управлять командой в одиночку. Можно заметить, что он работает только над тем, чтобы получить такой статус. У меня есть ощущение, что Хорнер попытаетмя вернуть Риккардо в “Ред Булл“ в напарники к Максу Ферстаппену, хотя у Переса есть хорошо составленный контракт», — заявил Альберс в интервью RTL GP Magazine.

Отметим, что Серхио Перес принёс «Ред Булл» историческое достижение — оба пилота команды впервые в истории завоевали два первых места по итогам чемпионата.