Риккардо заявил, что в «Ред Булл» получил поддержку, которая ему была нужна в «Макларене»

Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо, который в сезоне-2022 выступал за «Макларен», критически высказался в отношении бывшей команды и заявил, что присоединившись к «Ред Булл», получил то, чего хотел на протяжении долгих лет.

«Я хотел получить несколько ответов исключительно в целях собственного душевного спокойствия. Я бы пообщался с некоторыми людьми, с которыми пересекался паддоке или мог встретиться с кем-то за завтраком в отеле, и хотел бы получить положительные отзывы или поддержку. В то время я бы хотел услышать что-то в роде: «Люди думают, что ты забыл, как управлять болидом, но просто переживи это и оставь это позади, не теряя уверенности, и тогда мы найдёшь путь обратно на вершину».

Вот почему, как только я пообщался с Хельмутом Марко и Кристианом Хорнером в конце прошлого года, чтобы просто получить возможность вернуться в семью и поучаствовать в тренировках на симуляторе вместе с Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом, я получил удовлетворение. Я просто сказал, что хочу узнать, ощущается ли машина так, как я хочу.

Мне было это любопытно, потому что в «Макларене», я, очевидно, чувствовал, что болид мне не подходит и ситуация со временем усугубляется. Моя уверенность стала пропадать и я стал терпеть неудачи. Так что да, я хотел получить ответы на многие вопросы», — приводит слова Риккардо PlanetF1.