В «Мерседесе» заявили, что Хэмилтон никому не дарил свой приз на Гала-церемонии

После ежегодной Гала-церемонии Формулы-1 появилась информация, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не стал забирать свой приз за третье место в чемпионате. Один из посетителей церемонии позже выложил в своих социальных сетях фотографию приза, заявив, что Хэмилтон просто отдал награду ему.

В команде «Мерседес» сделали заявление о судьбе приза, в котором говорилось, что Льюис Хэмилтон никому просто так не отдавал памятную статуэтку с символикой ФИА.

«Сразу же после того, как Льюис покинул сцену и поучаствовал во всей церемонии награждения, он подтвердил предложение представителей о том, чтобы трофей был отправлен в команду и оставлен на её попечении. Мы можем подтвердить, что он никому не отдавал трофей в качестве подарка, как утверждалось ранее», — приводит слова заявления «Мерседеса» PlanetF1.