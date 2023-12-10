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В «Мерседесе» заявили, что Хэмилтон никому не дарил свой приз на Гала-церемонии

В «Мерседесе» заявили, что Хэмилтон никому не дарил свой приз на Гала-церемонии
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После ежегодной Гала-церемонии Формулы-1 появилась информация, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не стал забирать свой приз за третье место в чемпионате. Один из посетителей церемонии позже выложил в своих социальных сетях фотографию приза, заявив, что Хэмилтон просто отдал награду ему.

В команде «Мерседес» сделали заявление о судьбе приза, в котором говорилось, что Льюис Хэмилтон никому просто так не отдавал памятную статуэтку с символикой ФИА.

«Сразу же после того, как Льюис покинул сцену и поучаствовал во всей церемонии награждения, он подтвердил предложение представителей о том, чтобы трофей был отправлен в команду и оставлен на её попечении. Мы можем подтвердить, что он никому не отдавал трофей в качестве подарка, как утверждалось ранее», — приводит слова заявления «Мерседеса» PlanetF1.

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