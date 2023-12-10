«Второй лучший в мире». Перес — об эмоциях после сезона-2023

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес по завершении сезона-2023 посетил ежегодную Гала-церемонию, где получил трофей за второе место в чемпионате и выложил в своих социальных сетях публикацию с мнением о прошедшем сезоне, отметив команду и напарника Макса Ферстаппена.

«Второй лучший в мире. По ходу сезона возникали трудности, но важнее всего, что мы никогда не сдавались. Мы многому научились и вернёмся ещё сильнее в 2024-м. Вместе с командой мы достигли всего, чего могли. Великолепная работа «Ред Булл», а Макс Ферстаппен заслужил чемпионство больше кого-либо — он был великолепен весь сезон, и я его поздравляю! Всем спасибо за поддержку, это был ещё один сезон, полный отличных моментов, всех обнимаю!» — написал Перес на странице в своих социальных сетях.

Отметим, что Перес приложил к публикации фото с трофеем, который он, очевидно, забрал с собой, в отличие от Льюиса Хэмилтона.