Тото Вольф назвал этап в сезоне-2023, где «Мерседес» был ближе всего к победе

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу прошедшего сезона Формулы-1, а также назвал этап, в котором его команда была ближе всего к победе.

«Если говорить о сезоне вне трассы, то в коммерческом плане спорт идёт очень хорошо.

С точки зрения директора команды спортивная сторона была сложной, потому что в прошлом году мы долгое время не понимали, почему наша машина так плоха, а в этом году, хоть и понимали свои проблемы, не могли извлечь выгоду из этого.

Я думаю, особенно в Остине, мы могли бы выиграть, но мы совершали ошибки. У нас был неудачный уикенд в Бразилии, где мы можем абсолютно точно восстановить произошедшее, и это не то, что должно происходить с топ-командой.

В Сингапуре у нас также была самая быстрая машина — но результаты этого не показывают, но это был год, скажем так, движения вперёд с машиной для работы в следующем году.

Секундомер никогда не обманывает, и мы увидим это в следующем году в Бахрейне», — приводит слова Вольфа Racingnews365.