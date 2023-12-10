Баттон сказал, чего ему не хватало, когда он был напарником Хэмилтона

Чемпион мира 2009 года британец Дженсон Баттон высказался о совместных выступлениях с семикратным победителем чемпионатов, звёздным соотечественником Льюисом Хэмилтоном.

Напомним, в 2010 году Баттон присоединился к Хэмилтону в «Макларене», где они провели три сезона, после чего Льюис перешёл в «Мерседес».

«На самом деле, я не мог выкладываться изо всех сил в каждом уикенде. У меня бывали отличные дни, но проблема заключалась в том, что относительно Льюиса я не выступал стабильно.

Он невероятен, если говорить о природных способностях. И он повзрослел с точки зрения отношения к машине с тех пор, когда мы выступали вместе. Вот почему его так тяжело превзойти и почему он настолько расслаблен. Если у него не получается гонка, он принимает это. 10 лет назад он не был таким», — приводит слова Баттона Sky Sports.