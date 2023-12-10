Незнакомец, получивший приз Хэмилтона с церемонии ФИА, рассказал, как он к нему попал

Нихад Несирли, получивший приз Льюиса Хэмилтона, рассказал, как именно получилось так, что награда британца оказалась у него в доме.

«Всем доброго времени суток! Я очень разочарован тем, что мне пишут сообщения, в которых обвиняют меня в воровстве. Прежде всего хочу сказать, что я ничего не крал. Мистер Хэмилтон оставил свой приз на столе. Тогда я подошёл и спросил у него, могу ли я его забрать.

Он сказал мне: «Да, ты можешь его взять». Тогда я подумал, что он подарил его мне. После того как я увидел заявление «Мерседеса», то понял, что произошло недоразумение. Льюис ошибочно подумал, что я чиновник ФИА, который за неё отвечает», — написал Несирли в соцсети X (ранее Twitter).

Отметим, что Хэмилтон также высказывал недовольство местом проведения Гала-вечера. В 2024 году аналогичное мероприятие пройдёт в столице Руанды.