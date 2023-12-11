Ферстаппен — о пении после гонок: для моей семьи лучше, если я не буду делать это дома

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен иронично высказался о своём пении по командному радио в честь успеха команды.

Напомним, после победы на Гран-при Бразилии голландец напел песню Green Green Grass of Home британского исполнителя Тома Джонса, к чему его подтолкнул руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

«Попробую ли я себя в пении? Ради всего святого, нет. Это была песня, которую мы часто пели, когда я занимался картингом и много ездил по Европе. Мой отец рассказал эту историю боссу команды Хорнеру, и эта музыка заиграла по командному радио.

Буду ли петь дома на Новый год? Я определённо не лучший певец, так что оставим это. Так будет лучше для всей семьи (смеётся)», — приводит слова Ферстаппена издание Blick.