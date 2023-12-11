Ферстаппен рассказал, какой он видит Формулу-1 через 10 лет

Трёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос журналиста о том, каким он видит чемпионат через 10 лет.

«Бензин, вероятно, исчезнет. Но наш спорт уже сейчас становится более экологичным и устойчивым. Одно можно сказать точно: Макс Ферстаппен больше не будет в нём участвовать!

Будет ли «Ред Булл» доминировать с собственными моторами? Трудный вопрос. Но над проектом работают сотни людей в Милтон-Кейнсе. Мы не хотим ошибиться в 2026-м и надеемся, что это будет ракета. Посмотрим», — приводит слова Ферстаппена Blick.

Напомним, в сезоне 2023 года «Ред Булл» победил во всех этапах сезона, за исключением Гран-при Сингапура, в котором победителем стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. «Ред Булл» установил рекорд по количеству побед одной команды в отдельно взятом сезоне.

Отметим, что Ферстаппен стал трёхкратным чемпионом Формулы-1 после сезона-2023.