Стало известно, почему Михаэлю Шумахеру не оказали нужную помощь сразу после трагедии

Немецкий журналист Йенс Гидеон вместе с инструктором по лыжам Андре во время подкаста на ARD поделились подробностями о несчастном случае с семикратным чемпионом Формулы-1 Михаэлем Шумахером, который получил серьёзную травму головного мозга на горнолыжном курорте. Андре был одним из первых, кто прибыл на место инцидента в 2013 году.

«Шлем оказался разрушен, но камера всё ещё была сверху», — сказал Андре.

Гидеон и Андре рассказали, что Шумахер, которому сейчас 54 года, первоначально находился в сознании. Возможно, это привело к тому, что сотрудники служб экстренного реагирования недооценили тяжесть его состояния. Однако во время транспортировки в больницу его состояние резко ухудшилось.

«Если бы Михаэль Шумахер не был в сознании, ему, вероятно, немедленно бы сделали искусственную вентиляцию лёгких и отправили прямым рейсом в Гренобль. Возможно, Шумахер мог бы приехать в Гренобль на три четверти часа раньше для лечения», — сказал Гидеон.