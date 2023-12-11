Пьер Гасли оценил шансы женщин попасть в Формулу-1 в качестве гонщиц

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли поделился мыслями о шансах женщин оказаться в Формуле-1 в качестве гонщиц. По мнению Гасли, в будущем появление женщин в «Королевских гонках» можно ожидать.

«Я бы не удивился. Думаю, что это определённо возможно. Организация и наша команда прилагают много усилий для поддержки женщин в нашей спортивной категории. Я уверен, что, если какая-то женщина действительно покажет, что у неё есть скорость и талант, чтобы войти в число 20 лучших участников чемпионата мира, ей будет предоставлена такая возможность.

Конечно, физически женщинам будет сложнее, но всему можно научиться, если усердно тренироваться», — приводит слова Гасли RaceFans.

Ранее пилот «Уильямса» Алекс Албон высказал мнение, что выступал в «Ред Булл» лучше Гасли и Серхио Переса.