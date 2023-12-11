В США построили шестиколёсный Lamborghini Urus

Компания South Florida Jeeps построила уникальный шестиколёсный Lamborghini Urus. Автомобиль был создан путём полной переделки задней части, в которой появилась дополнительная ось и третья пара колёс. Кроме того, у машины расширенная крыша и более массивные крылья, а сзади появился новый диффузор и дополнительный спойлер на крыше.

Права на видео принадлежат Sliderz_Official. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Sliderz_Official.

Отметим, что это уже не первый подобный проект South Florida Jeeps, занимающейся созданием кастомных внедорожников. Так, в портфолио компании есть сразу несколько шестиколёсных автомобилей. Среди них построенный на базе Ford Bronco пикап Apocalypse Dark Horse, а также проекты Sinister 6, Warlord, Hellfire и Juggernaut.

Стоимость последнего — Apocalypse Juggernaut — составляет почти $ 250 тыс., в то время как Hellfire и Sinister 6 компания продаёт за $ 155 тыс. Цены на шестиколёсный Urus неизвестны, также не сообщается, будет ли эта машина производиться серийно или на заказ.