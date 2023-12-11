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Кристиан Хорнер: кажется, «Мерседес» выиграл одну гонку за последние два сезона

Кристиан Хорнер: кажется, «Мерседес» выиграл одну гонку за последние два сезона
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о выступлении «Мерседеса» в последние два сезона Формулы-1.

«Это серьёзный вызов. Тото пришёл в спорт вместе с командой-победительницей и в течение долгого времени наслаждался периодом успеха. А затем внезапно случилась резкая корректировка. Кажется, «Мерседес» выиграл одну гонку за последние два сезона», — сказал Хорнер в Sky Sports F1 Podcast.

В сезоне Формулы-1 2023 года «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов. Немецкая команда набрала 409 баллов. Победу одержал «Ред Булл», в активе которого оказалось 860 очков. Тройку сильнейших замкнул гоночный коллектив из Италии «Феррари». На счету «Скудерии» 406 очков.

Ранее Хорнер высказался о выступлении Даниэля Риккардо в минувшем сезоне Формулы-1

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