Кристиан Хорнер дал совет Тото Вольфу, как улучшить результаты «Мерседеса»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер предположил, что нужно сделать его коллеге из «Мерседеса», чтобы улучшить положение дел в команде.

«Это причиняет боль (нынешнее положение дел для «Мерседеса»), и люди начинают сомневаться. Кто-то опускает голову. Как лидер он должен мотивировать их, он должен воодушевить их. Быть на вершине и стремиться вернуться туда – два совершенно разных вызова», — сказал Хорнер в эфире Sky Sports F1 Podcast.

В минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов, набрав 409 баллов. Победу одержал «Ред Булл», на чьём счету оказалось 860 очков. Тройку сильнейших замкнул гоночный коллектив из Италии «Феррари». На счету «Скудерии» 406 очков.