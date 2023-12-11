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Кристиан Хорнер дал совет Тото Вольфу, как улучшить результаты «Мерседеса»

Кристиан Хорнер дал совет Тото Вольфу, как улучшить результаты «Мерседеса»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер предположил, что нужно сделать его коллеге из «Мерседеса», чтобы улучшить положение дел в команде.

«Это причиняет боль (нынешнее положение дел для «Мерседеса»), и люди начинают сомневаться. Кто-то опускает голову. Как лидер он должен мотивировать их, он должен воодушевить их. Быть на вершине и стремиться вернуться туда – два совершенно разных вызова», — сказал Хорнер в эфире Sky Sports F1 Podcast.

В минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов, набрав 409 баллов. Победу одержал «Ред Булл», на чьём счету оказалось 860 очков. Тройку сильнейших замкнул гоночный коллектив из Италии «Феррари». На счету «Скудерии» 406 очков.

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