В Литве представили бюджетный кит-кар для трека. Двигатель к нему стоит дороже машины

Команда Rhino Racing из Литвы представила свой новейший проект — кит-кар RR01, который внешне отдалённо напоминает Porsche. Автомобиль сертифицирован для дорог общего пользователя, однако вместе с тем рассчитан на эксплуатацию в условиях гоночной трассы.

Rhino Racing RR01 Фото: Rhino Racing

Самый дешёвый вариант Rhino RR01 обойдётся покупателю в € 25 тыс. без учёта налогов. В комплект входят алюминиевый монокок, кузов из стекловолокна, регулируемая подвеска и амортизаторы, а также спортивный руль со встроенным дисплеем.

Rhino Racing RR01 Фото: Rhino Racing

Более дорогая версия — стоимостью € 27,5 тыс. — обладает поликарбонатными окнами и 19-дюймовыми дисками, а также более продвинутой тормозной системой и гоночными шеститочечными ремнями безопасности.

Интерьер Rhino Racing RR01 Фото: Rhino Racing

Двигатель для автомобиля владелец может выбрать самостоятельно или приобрести у Rhino Racing за € 37,5 тыс. двигатель Audi V10 рабочим объёмом 5,2 литра.

Заказать кит-кар можно уже сейчас, а доставлен он будет в августе-сентябре.