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Запасная деталь LaFerrari стоит больше $ 1 млн. Это дороже новой SF90

Запасная деталь LaFerrari стоит больше $ 1 млн. Это дороже новой SF90
Ferrari LaFerrari Aperta
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На сайте Eurospares появились запасные детали для суперкара Ferrari LaFerrari Aperta — и из прайс-листа следует, что починить такой автомобиль дороже, чем купить новый SF90 XX Stradale, который установил рекорд трассы «Фьорано».

Так, в каталоге Eurospares стоимость нового монокока для LaFerrari Aperta превышает £ 925 тыс. (более $ 1,1 млн). При этом стоимость базовой версии Ferrari SF90 составляет $ 524 тыс., установившая рекорд «Фьорано» SF90 XX Stradale обойдётся покупателю в $ 890 тыс., а в конфигурации SF90 XX Spider эта машина стоит $ 995 тыс.

Ferrari LaFerrari — первый гибридный спорткар из Маранелло. В серийное производство автомобиль был отправлен в 2013 году, и с тех пор было выпущено менее полутора тысяч таких машин. Максимальная скорость автомобиля — 352 км/ч, а до сотни он разгоняется за 2,6 секунды.

LaFerrari Aperta — версия без крыши — появилась в 2016 году. Aperta была выпущена тиражом в 200 экземпляров — и все из них были раскуплены по предзаказу.

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