Каллум Айлотт станет соперником Квята и Шумахера в серии WEC в 2024 году

Британский пилот Каллум Айлотт выступит в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в 2024 году. Гонщик будет представлять команду «Йота».

«Мы рады сообщить, что Каллум Айлотт будет участвовать в гонках за рулём нашего гиперкара в 2024 году. Нам не терпится начать!» — сообщила пресс-служба «Йоты».

Айлотт будет выступать в одном экипаже с Норматом Нато и Уиллом Стивенсом.

Ранее было подтверждено участие в высшем классе чемпионата мира по гонкам на выносливость таких статусных пилотов, как Даниил Квят, Мик Шумахер, Роберт Кубица, Ник де Врис, Жан-Эрик Вернь, Стоффель Вандорн и других.

В 2021 году Айлотт стал вторым в личном зачёте чемпионата Формулы-2. Сезоны 2022 и 2023 годов он провёл в американской серии IndyCar.