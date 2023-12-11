ФИА опровергла слух о готовящемся анонсе Гран-при Мадрида

Президент Королевского автомобильного клуба Испании и глава сената Международной автомобильной федерации (ФИА) Кармело Санс де Баррос прокомментировал слух о готовности организации объявить о Гран-при Мадрида, который появится в календаре Формулы-1 в 2026 году.

«Существует чёткий процесс организации Гран-при, и он не соответствует тому, что читают. Всё начитается с Испанской автомобильной федерации, поэтому всякий раз, когда в стране появляется новое соревнование, нужно обращаться к ней. Итак, получила ли Федерация проект для изучения? Нет, у нас его нет. Этого ещё не произошло.

Если Испанская автомобильная федерация одобрит проект, то направит его в ФИА для подтверждения. И если речь идёт о полугородской трассе, но там нужно сертифицировать её. Итак, Федерация ничего не получила и, следовательно, она ничего не отправляла ФИА. И, таким образом, над этим проектом ещё никто не работал», — приводит слова де Барроса Autosport.