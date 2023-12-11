Макс Ферстаппен выразил надежду побить рекорд Льюиса Хэмилтона

Трёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вновь рассказал о своём отношении к рекордам, а также ответил на вопрос о рекорде, который принадлежит семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону, представляющему «Мерседес».

«Раньше я говорил, что, выиграв титул чемпиона мира, я добился всего в Формуле-1? Это правда. Но моё видение изменилось. Почему бы мне не побеждать, если у меня есть шанс?

Рекорд Льюиса по количеству финишей в топ-10 подряд? Это просто рекорд, но, возможно, я смогу его побить», — приводит слова Ферстаппена GPblog со ссылкой на Swiss Blick.

Льюис Хэмилтон финишировал в десятке сильнейших в 48 гонках Формулы-1 подряд, что является рекордом. На счету Ферстаппена 41 финиш в топ-10 подряд.