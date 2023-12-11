Хаккинен назвал команду, которая стала для него самым ярким событием сезона

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен назвал прогресс «Макларена» самым ярким событием минувшего сезона.

«В целом, оглядываясь назад на минувший сезон, лично для меня самым ярким моментом стал прогресс «Макларена», если учесть то, как команда начинала чемпионат и где финишировала в Абу-Даби. Они добились прогресса в работе с машиной, и их гонщики выглядели сильными.

Команда выглядит здорово не только снаружи, но и внутри. Вы видите их командный дух и то, как им удалось сосредоточиться и прибавить, учитывая положение, в котором они были.

В «Макларене» всегда умели здорово работать с машиной по ходу сезона. И в этот раз у них получилось действительно хорошо», – приводит слова Хаккинена PlanetF1.