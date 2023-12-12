Сайнс: «Феррари» доказала в Сингапуре, что способна на многое в 2024 году

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс высказался о важности победы команды на Гран-при Сингапура, ставшим единственным этапом, где «Ред Булл» не смогли оказаться на высшей ступени пьедестала.

«Изменил ли этап в Сингапуре отношение к сезону? Сто процентов. Победа должна была оказать влияние, поскольку у нас было не так уж и много шансов в этом году. Тот факт, что мы не упустили ни единой возможности и выжали максимум из всех свободных практик и сегментов квалификации, является достижением. Не только для меня, но и для команды, доказавшей, что, когда появляется возможность, мы способны победить.

В тот уикенд мы находились под давлением, поскольку, вероятно, это был единственный этап, где можно было бороться за победу. И ещё Вегас. Хотя на тот момент мы этого не знали. И тот факт, что мы добились максимума и сплотились, является отличным показателем того, что в следующем году мы будем способны на многое с хорошей машиной», — приводит слова Сайнса Autosport.